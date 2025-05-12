Екатерина Кухар / © instagram.com/ekaterinakukhar_official

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Украинская балерина Екатерина Кухар впервые за длительное время показала фото с 10-летней дочерью от мужа, танцора Александра Стоянова .

Фотографиями с Настей знаменитость поделилась не просто так, а по случаю важной даты. 11 мая в Украине отмечали международный День матери. Катерина Кухар поделилась в Instagram фотографиями с дочерью и высказалась, как это быть мамой. Балерина говорит, что это большая ответственность. В частности, с появлением ребенка мама становится сильнее, но в то же время и уязвимой, она не всегда знает ответы на все вопросы "а почему?", но постоянно рядом и поможет исследовать этот мир. По словам знаменитости, материнство – это не об идеальности, но о безусловной нежности, теплоте и любви.

Екатерина Кухар с дочерью / © instagram.com/ekaterinakukhar_official

День матери Екатерина Кухар вместе с 10-летней дочерью провела на ферме. В частности, они находились на природе среди разных животных и наслаждались спокойствием. Поклонники оценили семейные снимки балерины. Фанаты Екатерины Кухар присоединились к поздравлениям с Днем матери, а также высказались о ее дочери. Они отметили, что девочка просто копия своего папы Александра Стоянова, но вместе с тем она похожа и на балерину.

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Екатерина Кухар с дочерью / © instagram.com/ekaterinakukhar_official

Напомним, украинские знаменитости 11 мая тоже активно поздравляли своих мам с праздником. Артисты Виталий Козловский, Настя Каменских и другие делились фото с самыми родными и писали им теплые слова.