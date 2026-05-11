Екатерина Кухар на редких фото показалась с двумя детьми и ошеломила их взрослым видом

Екатерина Кухар / © instagram.com/ekaterinakukhar_official

Украинская балерина Екатерина Кухар впервые за долгое время показалась сразу с двумя детьми.

Снимками с сыном Тимуром и дочкой Настей танцовщица поделилась в Instagram. На кадрах они позировали все вместе. А подписчики Екатерины Кухар были просто ошеломлены. Дело в том, что балерина крайне редко показывает детей в соцсетях, а когда соответствующие фото появляются, то их просто не узнать, ведь они заметно взрослеют и меняются.

Также Екатерина Кухар высказалась о материнстве в современном мире. Знаменитость говорит, что реальность кардинально меняется, и модели воспитания, которые работали раньше, сейчас не уместны.

Балерина отмечает, что детей не надо учить словами, вроде «так правильно», а надо развивать их гибкость мышления, способность адаптироваться, эмоциональный интеллект, умение находить внутреннюю опору, не бояться начинать все сначала, баланс между реальностью и миром искусственных технологий и многое другое.

«Наше поколение родителей должно научиться не только воспитывать детей, но и оставлять им пространство быть собой. Прислушиваться к ним так же внимательно, как мы хотим, чтобы они слышали нас. И учиться у них так же, как они учатся у нас. Потому что, кажется, в мире будущего уже не сработает модель, где только взрослые знают „как правильно“, — отметила балерина.

