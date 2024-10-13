Екатерина Кухар на редких кадрах показала подросшего 15-летнего сына-красавца от экс-мужа

Украинская балерина Екатерина Кухар порадовала редким семейным контентом с 15-летним сыном от первого мужа.

Танцовщица является мамой двоих детей. Если же дочь частая гостя у мамином Instagram, то сын – нет. Однако в этот раз балерина сделала исключение. Екатерина Кухар опубликовала видео, на котором показала, как они с Тимуром снимались в профессиональном фотосете. В частности, на кадрах балерина продемонстрировала, как ее сын заметно подрос и стал настоящим красавцем.

Екатерина Кухар впервые за длительное время показалась с заметно подросшим сыном

Кроме того, Екатерина Кухар, как мама подростков, поразмышляла о вреде искусственного интеллекта. Балерина говорит, что современные дети в случае чего сразу следуют за советами к технологиям.

"Ты сидишь, пытаешься выдать мудрый совет, подкрепленный годами жизненного опыта, а они, не отрываясь от экранов: "ChatGPT сказал, что ты не права." Бан. Бан на твои многолетние знания, потому что искусственный интеллект сказал иначе. Окей, хорошо. ChatGPT знает больше. Он у них теперь и учитель, и коуч, и друг", — говорит балерина.

Впрочем, балерина признается, что ей страшно от того, как дети доверяют искусственному интеллекту, она ведь не знает, как это повлияет на будущее. Танцовщица убеждена, что технологии не заменят человека, однако свои правила будут однозначно диктовать.

Екатерина Кухар / Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

"Это тревожно, правда? Что наши дети больше доверяют бездушной машине, чем нам? Какое будущее ждет нас и их? Не пожалеет ли человечество, что в один момент выбрало путь искусственного интеллекта? Может, он нас и не заменит, но вот правила игры точно начнет диктовать. И когда-нибудь, возможно, мы окажемся в мире, где человеку останется только один вопрос: "ChatGPT, а что теперь?" - поразмышляла балерина.

Напомним, ранее Екатерина Кухар показывала, как выглядела в юности. На архивном снимке знаменитость, у которой тогда были светлые волосы, просто не узнать.

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