Екатерина Кухар на забавном видео показала, как с 10-летней дочерью танцем провожает год

Украинская балерина Екатерина Кухар порадовала контентом с 10-летней дочерью от мужа Александра Стоянова.

Знаменитость вместе с Настей уже активно готовится к наступлению Нового 2025 года. Однако перед этим семейство, конечно, не забывает, что нужно провести старый 2024 год. Сделали они это довольно оригинально. Екатерина Кухар вместе с дочерью устроила энергичный танец под песню певицы Мэрайи Кэри — All I Want for Christmas Is You.

Балерина вместе с дочкой продумала все до мелочей. Они одели family look, который состоялся из голубых спортивных костюмов, шапок с покемонами и праздничных тапочек. Также знаменитость вместе с дочерью подготовила хореографию, которую они отрепетировали. В целом, как отметила Кухар, они с Настей провожают 2024 год.

Екатерина Кухар устроила энергичные танцы с 10-летней дочерью и показала, как провожает год

Поклонники оценили видео балерины. Фанаты поздравили Екатерину Кухар и Настю с наступающим Новым годом и отметили, что она с дочерью довольно оригинально провожает год.

Напомним, ранее Екатерина Кухар показала, как с Настей украшала дома елку. Балерина не забыла о главном символе года – Зеленой Деревянной Змее.

