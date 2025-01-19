Екатерина Кухар насмешила видео с 10-летней дочерью от Стоянова в свое 43-летие

Знаменитость показала, как быстро прошел для нее год.

Украинская балерина Екатерина Кухар отпраздновала день рождения.

На днях, 18 января, балерине исполнилось 43 года. В особый день Екатерина решила снять забавный ролик, где продемонстрировала, как быстро летят годы.

В частности, показалась в комнате, где дочь Настя стоит с праздничным тортом со свечами в форме цифры 42. В это время Кухар заходит в комнату, задувает свечи и ложится на кровать. Уже через минуту раздается будильник, а на десерте в руках Насти красуется "43". И именинница снова задувает их. Вероятно, для звезды этот год был насыщенным и она не успела и моргнуть, как стала на год старше.

Екатерина Кухар показала, как с дочерью встретила свое 43-летие

Поклонники балерины в комментариях под роликом принялись поздравлять ее с отличным праздником. В частности, отметили, что Екатерина выглядит непревзойденно:

Великолепная цифра. Все только начинается

Екатерина, поздравляю. Пусть жизнь будет наполнена любовью, счастьем и позитивом

Никогда не сказала бы, что вам столько. Очень красиво и молодо виглядите, такая хрупкая. С днем рождения вас, Катя! Пусть все мечты сбываются!

Напомним, недавно жена Александра Усика поздравила их 10-летнего сына-красавца с днем рождения. Екатерина ошеломила, как быстро повзрослел именинник.

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