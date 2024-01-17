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Екатерина Кухар насмешила забавным видео с дочерью от Стоянова и показала, как включает режим "мамы"

Екатерина Кухар насмешила забавным видео с дочерью от Стоянова и показала, как включает режим "мамы"

Екатерина Кухар / Фото: Instagram Екатерины Кухар

Танцовщица порадовала редким семейным контентом.

Прима Национального театра оперы и балета Екатерина Кухар сняла забавный ролик вместе с 9-летней дочерью от мужа, танцора Александра Стоянова.

Видео знаменитость опубликовала в своем Instagram. Кухар показал, как в воспитании дочери переключается из режима "подруги" на "маму". В частности, на видео балерина вместе с Настей сначала шла кухней, обнявшись. Потом Кухар дала дочери в руки пылесос и намекнула, что пора убирать.

"Никогда не знаешь, когда мама включит режим "мама". Знакомо? Мамочки, знаю вас много среди моих подписчиц, какой режим чаще включаете: "мама" или "подруга"?", — поинтересовалась у фанатов знаменитость.

Екатерина Кухар впервые за длительное время показала свою дочь и сняла с ней забавное видео

Екатерина Кухар впервые за длительное время показала свою дочь и сняла с ней забавное видео

Тем временем подписчики не только делились своим опытом, но и написали немало комплиментов Екатерине и ее дочери. Некоторые заметили, что Настя уже заметно подросла.

  • Помню, как ваша дочь на одном из эфиров "Танцев со звездами" сидела у вас на ручках и помогала… Как же она повзрослела
  • Так хорошо сыграла дочь. Талантливая девочка у талантливых родителей!
  • Обожаю ваш творческий тандем!

Напомним, недавно ведущая Ольга Фреймут показала редкие кадры с детьми. Знаменитость также рассказала о стихотворении, которое ее ошеломило.

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