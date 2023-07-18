Екатерина Кухар оказалась в эпицентре мощного землетрясения в США: "Жуткое ощущение было"

Танцовщица в этот момент находилась на 17 этаже многоэтажки.

Прима Национального театра оперы и балета Екатерина Кухар рассказала, как оказалась в эпицентре мощного землетрясения в США.

Как сообщила балерина в Instagram-stories, она находится в Чили. Ночью артистка очнулась из-за мощного землетрясения, магнитудой 6,5 баллов по шкале Рихтера.

"Ночью проснулась от очень странного ощущения. Впервые в моей жизни был опыт сильного землетрясения в Чили, магнитудой 6,5 балла по шкале Рихтера", — рассказала Екатерина.

Екатерина Кухар / Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Балерина в тот момент находилась на 17 этаже многоэтажки, и сразу начала одеваться, чтобы выбежать в безопасное место. К счастью, землетрясение длилось всего несколько минут. Пока Кухар собралась, все уже закончилось.

"Мы на 17 этаже. Чрезвычайное такое чувство, когда все шатается: кровать, телевизор, лампы. Странное и жуткое чувство было. Почти уже оделась, чтобы бежать на улицу. Но две минуты – и все закончилось", — поделилась артистка.

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