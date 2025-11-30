ТСН в социальных сетях

Екатерина Кухар ошеломила взрослым видом 16-летнего сына-красавца со стальными мышцами

Первенец танцовщицы кардинально изменился, что его просто не узнать.

Екатерина Кухар

Екатерина Кухар / © instagram.com/ekaterinakukhar_official

Украинская балерина Екатерина Кухар ошеломила взрослым видом 16-летнего сына.

Тимур довольно нечастый гость в мамином Instagram. Однако время от времени знаменитость радует поклонников свежими фото с сыном, как, например, на этот раз. В сторис Екатерина Кухар показала, как сейчас выглядит Тимур.

Юноша, которому уже 16 лет, растет настоящим красавцем. Тимур отрастил волосы с кудрями. Кроме того, он активно поддерживает физическую форму. У сына Екатерины Кухар просто стальные мышцы. Даже сама балерина удивляется, как Тимур так накачался.

"Мам, мне идет эта куртка?"...А я тут даже и куртки не вижу", - делится балерина.

Сын Екатерины Кухар / © instagram.com/ekaterinakukhar_official

Сын Екатерины Кухар / © instagram.com/ekaterinakukhar_official

К слову, Екатерина Кухар крайне редко делится фото с сыном. Однако когда она показывает первенца в Instagram, то каждый раз просто удивляет изменениями в его внешнем виде. Сейчас заметно, что Тимур очень сильно вырос и повзрослел, что его даже не узнать.

Напомним, недавно Екатерина Кухар показывала фото 11-летней дочери от танцора Александра Стоянова. Также балерина вспоминала свои сложные роды.

