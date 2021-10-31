Екатерина Кухар откровенно ответила, действительно ли она беременна

Балерина рассказала об этом в эфире шоу "Танцы со звездами".

В эфире шоу "Танцы со звездами" судья проекта Екатерина Кухар не стала интриговать своих фанатов и ответила на вопрос, действительно ли она беременна.

Комментируя выступление актера Константина Войтенко и Роксоляны Маланчук, балерина сказала, что она действительно при надежде. Правда, она не ждет рождения ребенка.

Екатерина Кухар / скриншот с видео

"Всю неделю мне задают один и тоже вопрос: "Действительно ли я при надежде?". Да, я действительно при надежде. Однако, при творческой. Наши проекты – это наши дети. Затем они появляются на свет. Международный фестиваль "Серж Лифар дэ ля данс" именно такой", — поделилась судья проекта.

Заметим, Екатерина Кухар и ее муж Александр Стоянов вместе с 2006 года. Они воспитывают двоих детей – 12-летнего Тимура и 6-летнюю Настю.

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