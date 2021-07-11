Екатерина Кухар откровенно рассказала о послеродовой депрессии

Также балерина поделилась, как ей удалось быстро похудеть после рождения детей.

Прима Национального театра оперы и балета, судья проекта "Танці з зірками" Екатерина Кухар рассказала о послеродовой депрессии.

Так, в "Світському житті" артистка поделилась, что несколько раз сталкивалась с этим малоприятным периодом.

"После первых родов ты не понимаешь, что будет с твоим телом, потом ты смотришь в зеркало и видишь, что случилось с твоим балетным телом. Ты не понимаешь, сможешь ли ты вернуть себе ту форму, которая у тебя была. Это хорошо известно, что для нас внешность это 50% успеха", — поделилась балерина.

А возвращать дородовую фигуру звезде приходилось в сжатые сроки. Ведь, если бы Екатерина не появилась на сцене, ей пришлось бы заплатить немалые штрафы. Так, через 3 месяца после рождения сына балерила уже танцевала на пуантах. Так же и с дочерью — через 3 месяца после его рождения артистка выступала в Италии в постановке "Лебединое озеро".

"У меня не было шансов, был бы большой штраф. Я начинала с интенсивных массажей, потом я начала использовать хулахуп, чтобы вернуть талию, живот в форму. Гимнастика, станок, середина, прыжки, пальцы и только после этого начинаются уже репетиции", — вспомнила звезда.

Напомним, не так давно разъяренная Екатерина Кухар сообщила об угрозах чиновников. Конфликт касается хореографического училища.

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