Екатерина Кухар ответила, почему не общается с отцом своего первого ребенка

Тимур же общается со своим отцом.

Для примы Национального театра оперы и балета, судьи проекта "Танцы со звездами" Екатерины Кухар брак с Александром Стояновым стал вторым.

Раньше она была замужем за другим мужчиной, от которого родила сына Тимура. Впрочем, когда звезда была на седьмом месяце беременности, они развелись. Как призналась "Світському життю" звезда, Тимур отлично общается с папой, правда, не достаточно. А вот она с экс-мужем вообще не имеет никаких контактов.

"Сын с отцом общается. Не так часто, как Тимур хотел бы. Но я принимаю то, что есть. Я бы охотно общалась и решала бы все вопросы и советовалась бы с ним относительно Тимура. Но в какой-то момент мы поняли, что мы идем разными путями, мы не совсем понимаем друг друга, у нас разные ценности", — рассказала балерина.

Сын Екатерины Кухар от первого брака / instagram.com/ekaterinakukhar_official

Впрочем, знаменитость отлично общается с его родителями. А Тимур и Настя охотно у них гостит.

"Я общаюсь очень хорошо с его мамочкой и его папой. Сейчас даже мои дети были у них на даче", — добавила балерина.

Отметим, о первом муже Кухар мало что рассказывала. Известно, что она вышла замуж в юном возрасте. Позже, в семье начались недопонимания, а у балерины случился выкидыш. Но впоследствии знаменитость узнала, что снова беременна. С первым мужем Кухар рассталась еще до рождения сына.

Екатерина Кухар и Александр Стоянов / instagram.com/ekaterinakukhar_official

Все это время ее поддерживал Александр Стоянов. Со временем у них завязался роман, и они поженились. От Стоянова Екатерина родила дочь Настю.

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