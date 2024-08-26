Екатерина Кухар похвасталась, как с 9-летней дочерью от Стоянова собирала урожай на ферме

Танцовщица показала, как проводит время с дочерью.
Прима Национального театра оперы и балета Екатерина Кухар порадовала семейным контентом с дочерью от мужа Александра Стоянова.
Балерина показала, как с 9-летней Настей проводит время вместе. В частности, они уехали на ферму собирать разнообразный урожай овощей. Настя активно помогала звездной маме.
Екатерина Кухар с дочерью успела собрать кукурузу, картофель, морковь, капусту, фасоль и кабачки. В частности, танцовщица показала, как уже заметно подросшая Настя помогала ей это все сносить с огорода.
"Наш урожай и моя самая главная помощница. Труд делает нас лучше", — подписала кадры с дочерью Екатерина Кухар.
Кстати, похоже, балерина спрашивала разные советы у певицы Оли Поляковой, которая уже и не один год занимается огородом. Кухар похвасталась обильным урожаем огурчиков и отметила, что они выросли так, как исполнительница и говорила.
"Буду передавать приветствия Оле Поляковой. Оличка, смотри, все, как ты и говорила! А как там твой урожай?" – обратилась к Поляковой Кухар.
Напомним, недавно Екатерина Кухар впервые за длительное показала своего 15-летнего сына Тимура. Также балерина рассекретила, как он занимается моделингом.
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