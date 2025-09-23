Екатерина Кухар похвасталась отдыхом с подросшими сыном и дочкой за границей у моря

Екатерина Кухар / © instagram.com/ekaterinakukhar_official

Реклама

Украинская балерина Екатерина Кухар наслаждается отдыхом за границей.

В путешествие знаменитость отправилась не одна. Компанию Екатерине Кухар составили 16-летний сын Тимур и 10-летняя дочь Настя. Семейство, судя по фотографиям, наслаждалось отдыхом во Франции у Средиземного моря.

Екатерина Кухар в своем Instagram поделилась атмосферными кадрами из отпуска. В частности, знаменитость показала, как с сыном каталась на яхте.

Реклама

Сын Екатерины Кухар / © instagram.com/ekaterinakukhar_official

Дочь балерины засветилась на других кадрах. Танцовщица показала, как с Настей наслаждалась плаванием в бассейне под открытым небом.

Екатерина Кухар с дочерью / © instagram.com/ekaterinakukhar_official

Как поделилась Екатерина Кухар, после завершения лета она не торопится погружаться в осень, а старается поймать последние теплые солнечные лучи.

"Осень раскрыла нам свои объятия, но моя душа еще босиком...", — поделилась философскими мыслями балерина.

Напомним, недавно жена певца Виталия Козловского хвасталась их семейным отдыхом. Правда, они наслаждались уикендом в Украине, а именно в Карпатах. Избранница артиста показала, как они проводили время в сказочном месте.