Екатерина Кухар похвасталась танцевальным талантом 9-летней дочери от Стоянова: "У мамы нет шансов"

Знаменитость показала, как развлекается с Настей.
Украинская балерина Екатерина Кухар похвасталась танцевальным талантом 9-летней дочери от танцора Александра Стоянова.
Видео с заметно подросшей Настей знаменитость поделилась в своем Instagram. Балерина призналась, что они развлекались с дочерью. Настя уговаривала маму повторить популярное сейчас в Сети видео, где вместе исполняют одинаковый танец.
Как призналась Кухар, она не смогла отказать дочери, поэтому они вместе затанцевали. Оказалось, что 9-летняя Настя умеет очень хорошо танцевать, а движениями девочка не уступает звездной маме.
"Когда дочь хочет быть в тренде, и у мамы нет шансов отказать", – поделилась знаменитость.
Фанаты Екатерины Кухар просто засыпали их комплиментами. Настю хвалили за танцы, а балерине говорили, что она очень молодо выглядит, словно они с дочерью сестры: "Малая от мамочки не отстает", "не могу определиться, кто лучше", "тот случай, когда дочь рядом как сестренка".
Напомним, недавно Екатерине Кухар на фоне слухов о разводе с Александром Стояновым приписали роман с известным стилистом. Знаменитость прокомментировала, действительно ли находится в отношениях с мужчиной.
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