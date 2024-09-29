Екатерина Кухар похвасталась танцевальным талантом 9-летней дочери от Стоянова: "У мамы нет шансов"

Украинская балерина Екатерина Кухар похвасталась танцевальным талантом 9-летней дочери от танцора Александра Стоянова.

Видео с заметно подросшей Настей знаменитость поделилась в своем Instagram. Балерина призналась, что они развлекались с дочерью. Настя уговаривала маму повторить популярное сейчас в Сети видео, где вместе исполняют одинаковый танец.

Как призналась Кухар, она не смогла отказать дочери, поэтому они вместе затанцевали. Оказалось, что 9-летняя Настя умеет очень хорошо танцевать, а движениями девочка не уступает звездной маме.

Екатерина Кухар показалась с подросшей дочерью и похвасталась их совместным танцем

"Когда дочь хочет быть в тренде, и у мамы нет шансов отказать", – поделилась знаменитость.

Фанаты Екатерины Кухар просто засыпали их комплиментами. Настю хвалили за танцы, а балерине говорили, что она очень молодо выглядит, словно они с дочерью сестры: "Малая от мамочки не отстает", "не могу определиться, кто лучше", "тот случай, когда дочь рядом как сестренка".

Напомним, недавно Екатерине Кухар на фоне слухов о разводе с Александром Стояновым приписали роман с известным стилистом. Знаменитость прокомментировала, действительно ли находится в отношениях с мужчиной.

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