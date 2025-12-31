- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 171
- Время на прочтение
- 1 мин
Екатерина Кухар показала 11-летнюю дочь-красавицу от Стоянова и рассекретила сюрприз ей на Новый год
Дочь танцовщицы уже получает свои подарки.
Украинская балерина Екатерина Кухар показала 11-летнюю дочь от танцовщика Александра Стоянова и рассекретила, какой сюрприз подготовила ей на Новый год.
2026 год еще не наступил, но Настя уже получает свои первые подарки. Под елкой дочь Екатерины Кухар ждал особенный сюрприз. Девочка получила в подарок мягкую игрушку, а именно пушистого зайчика. Как говорит Екатерина Кухар, такой презент "теплый, как объятия".
Настя была очень рада получить подарок. Тем временем балерина делится, что от таких приятных эмоций ребенка она и сама счастлива.
"Под елкой Настю ждал самый лучший сюрприз. Пушистый зайчик - теплый, как объятия. Ребенок счастлив, я тоже", - поделилась балерина.
Напомним, Екатерина Кухар стала судьей благотворительного предновогоднего выпуска "Танців з зірками". Балерина во время шоу раскритиковала выступление блогерши Даши Квитковой на паркете и объяснила, что ей не понравилось.