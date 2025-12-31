Екатерина Кухар показала 11-летнюю дочь-красавицу от Стоянова и рассекретила сюрприз ей на Новый год

Екатерина Кухар с дочерью от Александра Стоянова / © instagram.com/ekaterinakukhar_official

Украинская балерина Екатерина Кухар показала 11-летнюю дочь от танцовщика Александра Стоянова и рассекретила, какой сюрприз подготовила ей на Новый год.

2026 год еще не наступил, но Настя уже получает свои первые подарки. Под елкой дочь Екатерины Кухар ждал особенный сюрприз. Девочка получила в подарок мягкую игрушку, а именно пушистого зайчика. Как говорит Екатерина Кухар, такой презент "теплый, как объятия".

Настя была очень рада получить подарок. Тем временем балерина делится, что от таких приятных эмоций ребенка она и сама счастлива.

Дочь Екатерины Кухар и Александра Стоянова / © instagram.com/ekaterinakukhar_official

"Под елкой Настю ждал самый лучший сюрприз. Пушистый зайчик - теплый, как объятия. Ребенок счастлив, я тоже", - поделилась балерина.

Напомним, Екатерина Кухар стала судьей благотворительного предновогоднего выпуска "Танців з зірками". Балерина во время шоу раскритиковала выступление блогерши Даши Квитковой на паркете и объяснила, что ей не понравилось.