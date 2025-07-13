Екатерина Кухар / © instagram.com/ekaterinakukhar_official

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Украинская балерина Екатерина Кухар показала, как в летние жаркие дни развлекается с дочкой от Александра Стоянова.

Знаменитость сейчас находится в отпуске. Компанию хореографу составляет ее 10-летняя дочь. Балерина в своем Instagram показала, как они вместе проводят время.

В частности, чтобы не мучиться от жары, Екатерина Кухар повела дочь на пляж. Сама балерина, которая была одета в красный купальник, отдыхала под шезлонгом и в основном загорала. А вот 10-летняя Настя охотно плавала в прохладной воде, что очень сильно спасает от жары.

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Екатерина Кухар с дочерью от Александра Стоянова / © instagram.com/ekaterinakukhar_official

Екатерина Кухар не была многословной. Знаменитость лишь отметила, что именно так проходит отпуск с ребенком. А вот подписчики балерины, среди которых немало звезд, написали теплые слова. Комментарии оставили Ирина Сопонару, Иванна Онуфрийчук, Ирина Монатик и многие другие.

Кстати, немало пользователей также отметили, что Екатерина Кухар выглядит очень сильно молодо. Что же касается Насти, то фанаты обратили внимания, что она - просто копия своего папы Александра Стоянова.

Екатерина Кухар с дочерью от Александра Стоянова / © instagram.com/ekaterinakukhar_official

Напомним, недавно Екатерина Кухар тоже делилась редким фото с дочкой. Балерина показывала, как Настя уже очень сильно подросла.