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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Екатерина Кухар показала, как выглядела в 18 лет с трендовой прической

Балерина показала короткую стрижку шегги и вспомнила особую фотосессию.

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Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
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Екатерина Кухар

Екатерина Кухар

Украинская прима-балерина Екатерина Кухар восхитила поклонников архивным фото и вспомнила один из периодов своей юности.

В фотоблоге артистка опубликовала черно-белый кадр, сделанный в 2000 году. На тот момент будущей звезде балета было всего 18 лет. Тогда она имела совсем другой образ — короткую текстурированную стрижку шегги с рваными прядями. Также Кухар позировала с выразительным макияжем глаз, подчеркнутых темными тенями.

Снимок балерина обнародовала по особому случаю. Таким образом, она поздравила фотографа Ольгу Домбровскую с днем рождения, ведь именно та сделала фотографию более двух десятилетий назад.

Екатерина Кухар / © instagram.com/ekaterinakukhar_official

Екатерина Кухар / © instagram.com/ekaterinakukhar_official

«Эти фотографии стали вневременными воспоминаниями и они оставили прекрасный длительный след в моей жизни», — щемяще написала Екатерина.

К слову, в молодости прима-балерина неоднократно меняла имидж и экспериментировала с внешностью. В частности, в свое время она даже была блондинкой. Сейчас артистка предпочитает длинные темные волосы, которые иногда завивает.

Напомним, недавно свой имидж кардинально сменила актриса Ольга Сумская. Она избавилась от длинных волос и изменила его цвет. В новом амплуа звезда посетила премию «Людина року» в Киеве.

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