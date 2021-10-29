Екатерина Кухар показала "катакомбы" общежития хореографического училища

Прима-балерина затеяла грандиозный ремонт.

Прима-балерина национальной оперы Украины и судья проекта "Танцы со звездами" Екатерина Кухар показала катакомбы общежития Киевского государственного хореографического училища.

Как известно, в июле 2020-го артистку назначили и.о. директора этого учебного заведения, так что она серьезно за него взялась.

На странице в Instagram Кухар разметила видео, в котором показала, в каком состоянии сейчас находится общежитие, а также сообщила, что там начала ремонт.

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"Маленькие артисты балета должны раскрывать свои таланты в красоте, а не в катакомбах 20 века. Мы очень много сил прикладываем для того, чтобы превратить разруху в храм искусства. Сейчас начали капитальный ремонт на -1 этаже, в раздевалках и коридорах. И на этой неделе в учебном корпусе, который будем по частям закрывать и ремонтировать! И к моей сверхбольшой радости начали капитальный ремонт в кампусе по демонтажу в части нежилых помещений", — рассказала Екатерина.

Кроме того, Екатерина Кухар рассказала, что на днях провела встречу с Министром культуры и представителями художественного образования, во время которой обсудила проблемные вопросы.

"на повестке дня обсуждали вопросы материально-технического обеспечения, объектов движимого и недвижимого имущества и вопросы по поводу материального стимулирования работников", — отметила Кухар.

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