Екатерина Кухар показала редкие фото с юности и дала важный совет всем девушкам

Украинская балерина Екатерина Кухар поделилась редкими кадрами из своей юности.

Так, в фотоблоге знаменитость показала фанам ряд архивных фото, где еще совсем юная она оттачивает свое мастерство в зале и участвует в первых выступлениях. Кроме того, знаменитость подняла острую тему так называемых идеалов красоты на пути к профессиональной карьере балерины. В частности, привела пример, как еще в училище ее коллеги пытались следить за весом с помощью нездоровых методов.

"Две секунды на языке – вся жизнь в ляшках". Это выражение знала каждая студентка хореографического училища, где я училась. Каждый кусочек пищи подсознательно оценивался как опасность для фигуры. Тогда еще царил культ чрезмерной худобы и было особенно досадно, когда преподаватели сравнивали нашу внешность с Дженнифер Лопес. Сейчас с улыбкой вспоминаю, как тогда на глаза наворачивались слезы после таких замечаний и сразу и рот, и холодильник закрывались на замок. Некоторые девушки прибегали к опасным и вредным методам: курение, чтобы подавить голод, или "два пальца" после каждого приема пищи", — ошеломила Кухар.

Екатерина Кухар / Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Екатерина Кухар / Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Екатерина Кухар / Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Екатерина подчеркнула, что подобные привычки вредны для здоровья. И порекомендовала следить за правильным режимом дня, питанием и физическими нагрузками.

"Хочу отметить, что такие "практики" могут привести к серьезным физическим и психологическим проблемам, и это никогда не решение. Наше тело – это не враг, которого нужно побеждать голодом или ограничениями. Это наш инструмент и он нуждается в заботе. Без здоровья невозможно иметь ни красивой кожи, ни блестящих волос, ни крепких ногтей. Есть только усталость и синяки под глазами. Балерина должна быть полна сил, энергии, глаза должны гореть. А этого можно достичь через баланс: правильный режим, здоровое питание и соответствующие физические нагрузки. Всё должно быть в гармонии. Тренды красоты постоянно меняются. Но есть один тренд, который будет всегда актуальным для этого здоровья. Итак, друзья, давайте прислушиваться к своему телу, к его потребностям и сиять здоровьем!", - подчеркнула звезда.

Екатерина Кухар / Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Екатерина Кухар / Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Напомним, недавно Екатерина Кухар показала своего 15-летнего сына -красавца от экс-мужа в изысканной фотосессии.