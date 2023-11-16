Екатерина Кухар показала редкие кадры с дочерью от Стоянова и удивила, как она танцует балет

Балерина долгое время не показывала совместные кадры с детьми.

Прима Национального театра оперы и балета Екатерина Кухар показала свою заметно подросшую дочь от танцора Александра Стоянова.

Редкие кадры с девочкой балерина опубликовала в своем Instagram. Екатерина показала, как проводит время с дочкой. К слову, Настя была вместе с матерью в балетном зале.

Екатерина Кухар с дочерью / Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Как призналась Кухар, ей не с кем дома оставить дочь, поэтому она взяла ее с собой на работу. Балерина тренировалась, между тем девочка играла на коврике.

Екатерина Кухар с дочерью / Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Кстати, Анастасия не только наблюдала за своей матерью. Девушка вместе с Екатериной Кухар выполняла разные упражнения и демонстрировала свои балетные па.

Екатерина Кухар с дочерью / Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

"Когда не с кем оставить ребенка и ты взяла его на работу. Девушки, у кого такое было? Делитесь опытом!" – поинтересовалась у поклонников балерина.

Оказалось, что Екатерина далеко не единственная мамочка, которая берет своего ребенка на работу. Подписчицы балерины в комментариях поделилась собственным опытом.

Напомним, в последнее время к личной жизни Екатерины Кухар приковано немало внимания. Недавно балерина спровоцировала слухи, что развелась с мужем Александром Стояновым. На днях танцор на фоне этих слухов показал совместные кадры с Кухар и заговорил об их совместной жизни.

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