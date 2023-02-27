Екатерина Кухар показала редкое фото сына и нежно поздравила его с 14-летием

В семье примы Национального театра оперы и балета Екатерины Кухар 26 января был праздник. Сын балерины от первого брака праздновал день рождения. Ему исполнилось 14 лет.

По случаю праздника знаменитость посвятила пост Тимуру в своем Instagram. Балерина адресовала сыну немало теплых слов с пожеланиями, а также благодарности.

Сын Екатерины Кухар от первого брака / Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

"В твой день я хочу, чтобы ты помнил, насколько важно для меня…Ибо кроме тех чувств, которые даришь мне, именно благодаря тебе, ко мне вернулась вера и жажда жизни! Ты необыкновенный во всех своих проявлениях! Чрезвычайно разный Иногда резкий и грубый, иногда чрезвычайно заботливый и добрый… Но в тебе столько тепла, что время от времени я с восхищением думаю о том, что ты никогда не дашь скучать девушке, которая будет рядом, потому что ты с легкостью будешь переносить ее во все миры контрастов от "рая в ад" и наоборот!" – отметила Кухар.

Также артистка показала архивное фото сына. Екатерина призналась, что Тимур не позволяет ей публиковать его снимки, но в день рождения танцовщица сделала исключение.

Сын Екатерины Кухар в детстве / Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

"Люблю тебя бесконечно, не смотря на все твои колючки. И знаю, что именно ты выбрал меня! Пусть все, что ты себе напланировал (иногда вопреки моему воображению) реализуется! Ведь это именно твой путь!" – отметила Екатерина.

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