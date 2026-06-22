Екатерина Кухар поразила признанием о личной жизни: "Без флирта жить не могу"

Екатерина Кухар

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Прима-балерина Екатерина Кухар откровенно рассказала о личной жизни, отношении к флирту и призналась, какие качества мужчин сегодня действительно могут привлечь её внимание.

Несмотря на насыщенный творческий график, артистка не отказывается от романтики. Она признается, что ей нравится внимание и легкая игра между людьми. Для неё флирт — это особый вид энергии. В то же время влюбленность с годами стала гораздо сложнее. Кухар объясняет это жизненным опытом и умением лучше понимать людей.

«Я, прежде всего, женщина, которой управляют эмоции, и жить без флирта не могу. Мне нравится внимание. Нравится эта игра, этот лёгкий обмен энергией между людьми. Я получаю от этого удовольствие, и это действительно часть меня. Я всегда нахожу себе собеседника для флирта в любой компании», — поделилась прима-балерина в интервью Harper’s Bazaar.

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Екатерина Кухар

По словам Екатерины, флирт не стоит путать с серьёзными чувствами. Для неё это скорее вопрос настроения, симпатии и взаимного контакта, тогда как настоящая влюблённость требует гораздо большего.

«Флирт и влюбленность — это совершенно разные вещи. Флирт — это энергия, настроение, обмен симпатией. Флирт ни к чему не обязывает. А вот влюбиться мне с каждым годом становится всё сложнее», — сказала она.

Екатерина Кухар / © instagram.com/ekaterinakukhar_official

Балерина отметила, что сегодня её уже трудно покорить одними лишь красивыми словами или внешними достоинствами. Больше всего её интересуют искренность, умение слушать и внутренняя сила человека.

«Искренность. Умение слышать. Именно не слушать, а слышать. Меня привлекают мужчины, которые ассоциируются со львом в саванне. Мне нравятся мужчины, рядом с которыми не нужно ничего доказывать», — призналась Екатерина.

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Екатерина Кухар

Она также рассказала, что для неё важен не возраст партнера, а зрелость и характер. Кухар напомнила, что её бывшие мужья были разного возраста, поэтому она не делает категоричных выводов по этому вопросу.

«Меня привлекают зрелость, великодушие, внутренняя сила. А вот мелочность и скупость терпеть не могу. И речь идет не только о деньгах», — подчеркнула артистка.

Напомним, недавно Екатерина Кухар в прозрачном лифе за 46 тыс. грн поделилась фотографиями своего отдыха в Одессе и обратилась к украинцам.

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