Екатерина Кухар пожаловалась на лишние кило и показала, как не влезает в штаны

Прима Национального театра оперы и балета Екатерина Кухар пожаловалась, что набрала лишние килограммы.

Об этом знаменитость рассказала в Instagram-stories. В частности, Екатерина получает немало сообщений, что она очень сильно худая. Однако Кухар заверила, что это не так и у нее тоже есть лишний вес. Балерина наглядно это показала, примерив штаны, которые она одевала в прошлом году. В частности, Екатерина не смогла их на себе застегнуть.

"Девушки, я получила кучу сообщений от вас относительно того, что я тоненькая, как тростинка. Но хочу вам кое-что показать, я все же набрала вес. Я достала свои штанишки с прошлого года, и что вы думаете? Я не могу их застегнуть. Кто со мной на диету?" – рассказала танцовщица.

Екатерина Кухар / Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Однако Кухар знает лайфхак, как все-таки влезть в штаны. Балерина втянула живот, задержала дыхание и застегнула молнию.

Екатерина Кухар / Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

"Но я это все равно сделаю. Не дышим… И пошла себе", – поделилась знаменитость.

Екатерина Кухар / Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Напомним, недавно Анастасия Приходько жаловалась, что набрала лишний вес. Певица рассказывала, что такой она себе не нравится, поэтому немедленно садится на диету.

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