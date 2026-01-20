Екатерина Кухар раскрыла секрет своего молодого вида и какие табу в уходе имеет: "Постоянно это есть"

Екатерина Кухар

Украинская прима-балерина Екатерина Кухар поделилась собственными правилами ухода за собой и призналась, что именно помогает ей годами сохранять молодой вид, энергию и изящную форму.

По словам Екатерины, ее утро всегда начинается с простых, но эффективных ритуалов. Балерина признается, что очень любит контрастный душ, а также имеет свои бьюти-привычки, которым не изменяет годами.

«Утром я люблю делать контрастный душ. Завариваю себе лепестки роз и дочь мне подарила удобную формочку для льда. Гидрогелевые патчи — у меня постоянно это есть. Люблю еще коллаген», — призналась балерина в проекте «Beauty PRO».

Отдельная тема для балерины — питание. Екатерина признается, что фастфуд и сладкое для нее были запрещены практически всю жизнь из-за карьеры. Звезда говорит, что организм настолько привыкает к таким ограничениям, что со временем желание исчезает само по себе. В то же время Кухар отмечает, что углеводы в ее жизни были, но с четким назначением.

«Догма для организма — что ты не можешь есть пирожные. Ты настолько к этому привыкаешь, когда тебе хочется сладкого и ты всю жизнь себе в нем отказываешь, тебе сейчас уже и не надо. Я не испытываю желания есть что-то сладкое. Я могу съесть одну конфету и мне достаточно. Конечно, изделия из муки — это для нас было табу. Я всегда ела спагетти, углеводы перед спектаклем. Это тоже был такой ритуал у меня, для того чтобы иметь силы», — поделилась звезда.

Сейчас, признается Екатерина, из-за плотного графика ей иногда банально не хватает времени на полноценный прием пищи. В таких случаях у нее есть свой «спасительный» вариант. Балерина также отмечает, что раз в год обязательно проходит курс полезных добавок.

«Я очень люблю айран. Это простой секрет, но учитывая, что в последнее время у меня интервальное голодание… Не то что я хочу так делать, а так получается, потому что у меня нет времени поесть. И айран меня спасает. Люблю бады с пробиотиками, люблю рыбий жир (омега-3), раз в год прохожу курс, иногда если не хватает — витамин Д», — поделилась Екатерина.

Кроме питания и ухода, Екатерина Кухар особое внимание уделяет внутреннему состоянию. Она старается избегать лишнего стресса, беречь собственную энергию и соблюдать режим сна.

«Я стараюсь удерживать себя в покое. Стараюсь свою женскую энергию не расплескивать. Чтобы я ее накапливала, генерировала и дарила своей семье. Я за здоровое питание. Стараюсь спать восемь-девять часов. Стараюсь ложиться в девять», — говорит Екатерина.

