Екатерина Кухар рассекретила самый большой гонорар и назвала свою зарплату балерины

Екатерина Кухар рассекретила самый большой гонорар и назвала свою зарплату балерины

Также знаменитость ответила, какую бы профессию выбрала, если бы не стала балериной.

Прима Национального театра оперы и балета, судья проекта "Танцы со звездами" Екатерина Кухар откровенно ответила на личные вопросы.

Так, в программе Александры Кучеренко "33 за 3" знаменитость назвала свой самый большой гонорар. Наибольшую сумму звезда получила на гастролях — 10 000 долларов. При этом, в Украине зарплата балерины — 15 000 гривен.

Также знаменитость ответила, какую бы профессию выбрала, если бы не стала балериной. Екатерина работала бы во флористике. По словам артистки, пока в ее семье больше зарабатывает муж, Александр Стоянов.

Екатерина Кухар / instagram.com/ekaterinakukhar_official

Рассекретила Кухар и свою вредную привычку: "Я ем сиро-копченую колбаску ночью". При этом, звезда рассказала, что ее вес не опускается ниже отметки 41 кило.

Ответила знаменитость и на вопрос, почему не поехала строить карьеру за границу.

"Я люблю свою страну, люблю наш менталитет", — отметила она.

А первые три пункта в райдере артистки — аромасвечи, цветы и конфеты.

Напомним, ранее Екатерина Кухар откровенно рассказала о послеродовой депрессии. Также балерина поделилась, как ей удалось быстро похудеть после рождения детей.

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