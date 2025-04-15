Екатерина Кухар резко ответила на упреки о сотрудничестве с россиянами в балете: "Кому-то заплатили"

Екатерина Кухар / © instagram.com/ekaterinakukhar_official

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Украинская балерина Екатерина Кухар прокомментировала слухи о ее якобы сотрудничестве с балетной академией, которой владеет россиянка.

Все началось с публикации балерины Виктории Зварыч. Именно она обвинила Кухар и ее мужа Александра Стоянова в сотрудничестве с российской балетмейстеркой. В своем фотоблоге она указала на то, что супруги продолжают участвовать в выступлениях и мастер-классах балетной академии International Ballet Academy, которой владеет россиянка Вера Алтунина.

"Наши заслуженные и народные балетные артисты продолжают сотрудничать с болотными артистами и размывать культурные границы, продвигая культуру врага. Они активно поддерживают, выступают и проводят мастер-классы в IBT!" — возмущенно высказалась Зварыч.

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Пост Виктории Зварыч

В свою очередь, Екатерина Кухар уже отреагировала на такие слухи. В частности, опубликовала сторис с категорическим отрицанием этой информации. Прима-балерина утверждает, что уже давно не сотрудничает с академией, а просто "числится как приглашенная артистка там, где давно не танцует". Более того, считает такое заявление заказной кампанией. И отмечает, что во время войны сеять раздор — дело позорное.

"В то время, когда страна борется за выживание, когда культура нуждается в поддержке как никогда, некоторые выбирают не творить, а обесценивать. Вместо того, чтобы развивать и приносить пользу, люди начинают грызть своих же. Что еще больше раскалывает общество. Понимаю, что во все времена были шептали, преследовавшие свои интересы. Кому-то заплатили, кому-то нужен хайп, кому-то показалось… И реагировать на каждого, кто тебя очернит — это странно. Все проплаченные и черные комментарии будут удалены, а их авторы — заблокированы", — резко ответила Екатерина.

Сторис Екатерины Кухар / © instagram.com/ekaterinakukhar_official