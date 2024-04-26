Екатерина Кухар серьезно травмировалась и со слезами вышла на связь: "Больно это говорить"

Прима Национального театра оперы и балета Екатерина Кухар сообщила о серьезной профессиональной травме.

В своем фотоблоге Екатерина обратилась к поклонникам и призналась, что надорвала мышцы во время одного из своих выступлений. Так, балерина не сможет продолжать свой тур и приостанавливает работу до полного восстановления здоровья. К слову, Кухар не смогла сдержать слез от этого осознания. И добавила, что любой артист всегда болезненно воспринимает подобные новости.

Екатерина Кухар / Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

"Мне больно это говорить, но такое случается… Сегодня в конце второго акта я получила серьезную травму – надрыв мышц. Не смогу закончить этот тур. Спасибо за те слова, которые я услышала. Если честно, очень-очень грустно, потому что артист никогда не будет к этому готов. Мы понимаем, что балетное тело и человек не безупречен. Он не может работать, как робот. Это всегда для артиста грустно и тяжело", - призналась Екатерина.

Екатерина Кухар / Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Напомним, недавно балерина Екатерина Кухар на фоне слухов о разводе с мужем Александром Стояновым высказалась об их отношениях.

Читайте также: