Екатерина Кухар со слезами на глазах вспомнила, как эвакуировала детей: "Это какой-то страшный сон"

Прима Национального театра оперы и балета и судья шоу "Танцы со звездами" Екатерина Кухар рассказала, что когда в Украине началась война, она была во Франции.

Впрочем, его дети и родители остались в Украине. Так что 24 февраля танцовщица вспоминает, как страшный сон. Екатерине позвонила в пять утра няня детей и со слезами на глазах рассказала, что Россия напала.

"Когда тебя ночью будят и говорят какие-то такие вещи, ты не можешь поверить. Это какой-то страшный сон. Она плакала и сказала, что война началась. Я думала, что это были самые трудные дни в нашей жизни. Как в аду, наверное. Когда ты чувствуешь, что ты ничего не можешь сделать. Ты не понимаешь, как помочь детям, родственникам, всей Украине. Вот так началась наша новая история", — со слезами на глазах рассказала Екатерина "Зірковому шляху".

Екатерина Кухар / Фото: Instagram Екатерины Кухар

Поэтому первым делом Кухар решила, что ей немедленно нужно вывезти детей из Украины. Ее сына вывез в Венгрию их близкий друг.

"Наш кум вывез сначала нашего сына, потому что он был с их семьей. И мы забрали Тимура из Венгрии на его день рождения. Они восемь часов шли пешком, потому что очередь из машин была 40 км. А он постоянно говорил:" Мама, у меня сегодня день рожденья. Ты же понимаешь, война кончится, мы поедем домой, потому что меня там все ждут, я же планировал грандиозную вечеринку. Мы же это сделаем?" – вспоминает Екатерина.

Сын Екатерины Кухар / Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Впоследствии приехала и во Францию дочь. Ее привезла няня сначала в Польшу, а оттуда уже во Францию.

"Потом мы ночевали, ждали дочь, которая ехала с няней на переводных, где они только не ночевали с песиком маленьким, без документов. Но благодарю Польшу, что они все очень четко, быстро и так с пониманием, с теплом в сердце сделали", – рассказала балерина.

Сейчас Екатерина вместе с мужем дает благотворительные выступления, а ее дети в безопасности – во Франции. Правда, Екатерина признается, что волнуется из-за родителей, которые не захотели куда-то уезжать и остались в Киеве.

Екатерина Кухар с детьми / Фото: Instagram Екатерины Кухар

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