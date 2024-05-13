Екатерина Кухар удивила необычным увлечением 9-летней дочери от Стоянова: "Моя экстремалка"

Девочка с недавнего времени начала заниматься этим видом спорта, а уже достигла отличных результатов.

Прима Национального театра оперы и балета Екатерина Кухар удивила необычным увлечением 9-летней дочери от танцора Александра Стоянова.

Оказалось, что Настя увлекается конным спортом. Екатерина Кухар поделилась, что это новое хобби ее дочери. Впрочем, она уже достигла отличных результатов и может похвастаться экстремальной ездой.

Дочь Екатерины Кухар и Александра Стоянова / Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Балерина показала, как ее 9-летняя дочь ехала верхом на коне. Во время самого процесса Настя встала в полный рост, лошадь в это время не прекращала свою ходьбу.

Дочь Екатерины Кухар и Александра Стоянова / Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Также дочь Кухар может с уверенностью в движении присесть на коня. Это довольно опасные занятия, однако за этим наблюдает инструктор.

"Моя экстремалка нашла себе новое увлечение", — поделилась балерина.

Дочь Екатерины Кухар и Александра Стоянова / Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Напомним, недавно журналист Дмитрий Гордон впервые за долгое время показал свою заметно подросшую дочь Алису. Также знаменитость рассекретила, чем увлекается 7-летняя девочка.

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