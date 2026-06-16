Екатерина Кухар в прозрачном лифе за 46 тыс. грн показала отдых в Одессе и обратилась к украинцам

Екатерина Кухар

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Прима-балерина Екатерина Кухар отправилась в Одессу и поделилась атмосферными снимками из этого приморского города, одновременно обратившись к подписчикам с личными размышлениями о ценности каждого дня.

44-летняя артистка опубликовала серию фотографий в соцсетях. Для прогулки она выбрала яркий махровый комплект из майки и коротких шорт сочного оттенка, который дополнила брендовыми тапочками. На других кадрах Кухар позировала в необычном полупрозрачном лифе с декоративной бахромой и эффектным дизайном. Особое внимание поклонников привлекли ее стройные ноги и непринужденное курортное настроение. Впрочем, главный акцент знаменитость сделала не на образах, а на собственных мыслях.

«В Одессе воздух словно пропитан любовью к жизни. Пить утренний кофе с видом на море. Спорить, где самый вкусный форшмак. Загорать, смеяться, опаздывать, влюбляться, строить планы на вечер», — написала Кухар.

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Екатерина Кухар

Екатерина Кухар

Балерина призналась, что именно в Одессе она особенно остро ощущает способность людей находить радость даже в сложных обстоятельствах. По ее словам, украинцы научились ценить обычные моменты и не откладывать счастье на будущее.

«И делать все это даже тогда, когда где-то рядом содрогается небо от очередного сбития шахедов. Пожалуй, в этом и заключается наша суперсила — не откладывать жизнь на потом. Сохранять легкость. Замечать красоту. Находить поводы для радости. Ведь жизнь продолжается не потом. Жизнь — сейчас», — добавила знаменитость.

Екатерина Кухар

Напомним, недавно 44-летняя Анна Завальская сфотографировалась в купальнике и опубликовала символическое заявление.

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