Екатерина Кухар восхитила фото 11-летней дочери от Стоянова и вспомнила свои сложные роды
Балерина показала подросшую именинницу.
Украинская балерина Екатерина Кухар нежно поздравила свою дочь Настю, которая 21 ноября отпраздновала 11-й день рождения.
В своем фотоблоге Кухар обнародовала фотографию с именинницей, сделанную во время отдыха. На фото видно, как быстро подросла дочь балерины и ее мужа, артиста балета Александра Стоянова. Звездная мама не сдержала эмоций и обратилась к имениннице с нежным поздравлением.
«Любовь моя, ты — часть меня, биение моего сердца. Найди ключи от этой жизни и открой свою Вселенную — она безгранична», — восхитила Екатерина Кухар.
Кроме того, балерина вспомнила свои непростые роды. Кухар откровенно рассказала, через что ей пришлось пройти, чтобы подарить жизнь своей дочери. Однако именно мысль о маленькой дочери, которая должна появиться на свет, давала Кухар силы выдержать то испытание.
«11+ лет назад, я совершила подвиг… Подвиг, по балетным канонам ведущей балерины. Я никогда не забуду тот день. Стол с дистанционным пультом в форме креста, руки и ноги зажаты кожаными ремнями… Надо мной обеспокоенное лицо главного анестезиолога: „Мы ввели вам лошадиную дозу… Я не понимаю, почему вы все чувствуете. Больше добавлять нельзя. Надо начинать“. Классическая музыка, breeze, солнечный день, пульсирующее волнение в висках… Скальпель. Начали…» — вспомнила балерина.