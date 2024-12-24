Екатерина Кухар восхитила, как с дочерью украсила елку, чтобы задобрить символ 2025 года

Украинская балерина Екатерина Кухар показала новогодние развлечения с 9-летней дочерью от танцовщика Александра Стоянова.

Так, знаменитость в канун Рождества взялась за украшение дома. На помощь ей пришла младшая дочь Настя. Вместе они поставили елку в своем доме и принялись ее украшать. В этом году семейство выбрало символические украшения – игрушки в форме мышек.

Екатерина объяснила, что такой декор был заранее продуман. Ведь они верят, что именно мышки помогут задобрить главный символ 2025 — Зеленую Деревянную Змею. Если верить китайскому календарю, то именно это животное в будущем году должно принести мудрость, силу и изысканность.

Екатерина Кухар с дочерью украшают елку / Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Екатерина Кухар с дочерью украшают елку / Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Екатерина Кухар с дочерью украшают елку / Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

"Ну что ж, в год Змеи главное красота и забота! Елка готова, как и ужин для хозяйки года тоже! Мышки на елке — это не просто декор, а стратегический ход. Немного украшения, немного прикорма. Говорят, в год Змеи нужно задобрить хозяйку, так что у нас все продумано!", — поделилась Кухар.

Екатерина Кухар с дочерью украшают елку / Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Напомним, недавно ведущая Екатерина Осадчая показала свою украшенную елку на фото с родителями и сыном.

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