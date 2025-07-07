- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 1627
- Время на прочтение
- 1 мин
Екатерина Кухар восхитила редким фото с заметно подросшей 10-летней дочкой от Стоянова
Дочь Екатерины Кухар — нечастый гость в ее фотоблоге. Но на этот раз балерина сделала исключение.
Украинская балерина Екатерина Кухар поделилась редким фото с 10-летней дочкой от танцовщика Александра Стоянова.
В частности, Настя — нечастый гость в мамином Instagram. Обычно она появляется там крайне редко. Однако в этот раз Екатерина Кухар сделала исключение. Балерина опубликовала редкое фото с 10-летней Настей.
Кадр был сделан в авто. Дочь Екатерины Кухар позировала с распущенными кудрявыми волосами. Девушка прижалась к маме и мило улыбалась в объектив фотокамеры. На фото можно разглядеть, как 10-летняя Настя уже изрядно подросла и изменилась.
Снимок с дочкой Екатерина Кухар подписывать не стала. Однако подписчики балерины однозначно засыпали ее комплиментами в личных комментариях.
Отметим, дочь Анастасию Екатерина Кухар родила в браке с Александром Стояновым. Также исполнительница от бывшего избранника воспитывает сына Тимура.
Напомним, недавно ведущая Лилия Ребрик восхитила фото с 7-летней дочкой. Знаменитость рассказала о важных достижениях Полины.