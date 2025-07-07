Екатерина Кухар восхитила редким фото с заметно подросшей 10-летней дочкой от Стоянова

Екатерина Кухар / © instagram.com/ekaterinakukhar_official

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Украинская балерина Екатерина Кухар поделилась редким фото с 10-летней дочкой от танцовщика Александра Стоянова.

В частности, Настя — нечастый гость в мамином Instagram. Обычно она появляется там крайне редко. Однако в этот раз Екатерина Кухар сделала исключение. Балерина опубликовала редкое фото с 10-летней Настей.

Кадр был сделан в авто. Дочь Екатерины Кухар позировала с распущенными кудрявыми волосами. Девушка прижалась к маме и мило улыбалась в объектив фотокамеры. На фото можно разглядеть, как 10-летняя Настя уже изрядно подросла и изменилась.

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Екатерина Кухар с дочерью от Александра Стоянова / © instagram.com/ekaterinakukhar_official

Снимок с дочкой Екатерина Кухар подписывать не стала. Однако подписчики балерины однозначно засыпали ее комплиментами в личных комментариях.

Отметим, дочь Анастасию Екатерина Кухар родила в браке с Александром Стояновым. Также исполнительница от бывшего избранника воспитывает сына Тимура.

Напомним, недавно ведущая Лилия Ребрик восхитила фото с 7-летней дочкой. Знаменитость рассказала о важных достижениях Полины.