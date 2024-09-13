Екатерина Кухар впервые прокомментировала слухи о романе со стилистом: "Это не тот, о ком пишут"

Балерина расставила все точки над "i".
Украинская балерина Екатерина Кухар впервые за длительное время поделилась подробностями личной жизни.
В частности, в своем фотоблоге знаменитость отреагировала на волну слухов в Сети о ее новом романе, который якобы она закрутила после вероятного развода с танцовщиком Александром Стояновым. Так, пользователи поговаривали, что новым избранником мог стать украинский стилист Александр Левинский, с которым Екатерина часто снимала забавные ролики.
Впрочем, по словам танцовщицы, предположение не является правдой. И добавила, что на ее последнем видео из отпуска с загадочным незнакомцем, в котором все также видели Левинского, был уже другой мужчина, а не один и тот же. Тем не менее, Кухар подчеркнула, что ни один из тех, кого она показывала, не является ее избранником.
"Читаю я о себе новости: "Екатерина Кухар примерила свадебное платье", "Екатерина Кухар показала нового избранника"… Конечно, все хотят от меня комментарий. Но посмотрите, пожалуйста, на видео – это два разных мужчины. Это во-первых. А во-вторых, это совсем не тот, о ком пишет пресса", — подчеркнула балерина.
Напомним, Екатерина Кухар уже длительное время скрывает, в каких отношениях она находится с Александром Стояновым. Лишь иногда намекает, что в ее жизни произошли изменения в личной жизни, заявляя, что "их с мужем пути разошлись". В то же время танцовщик в публичных комментариях называет Екатерину не женой, а только "мамой его детей". Это и породило слухи в Сети о якобы разрыве пары, которые супруги прямо не комментируют.
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