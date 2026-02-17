Екатерина Кузнецова на отдыхе в Таиланде посветила стройной и подтянутой фигурой в бикини

Екатерина Кузнецова / © instagram.com/katykino

Украинская актриса Екатерина Кузнецова посветила стройной и подтянутой фигурой в бикини.

Артистка сейчас отдыхает от насыщенных рабочих будней и наслаждается отпуском. Знаменитость отправилась подальше от заснеженного Киева. Для своего отдыха актриса выбрала солнечный город Пхукет, что в Таиланде.

В Instagram Екатерина Кузнецова отчитывается подписчикам, как проходит ее отпуск. Артистка уже успела наделать довольно пикантных фотографий в бикини. Знаменитость попозировала у бассейна на фоне ярких растений. Образ артистка дополнила солнцезащитными очками и косынкой.

Екатерина Кузнецова / © instagram.com/katykino

Подписывать фотографии Екатерина Кузнецова не стала. Но пользователи обращали внимание вовсе не на подписи, а на просто невероятную фигуру знаменитости. Актрису засыпали комплиментами и отметили, что она роскошно выглядит.

Екатерина Кузнецова / © instagram.com/katykino

Напомним, недавно Екатерина Кузнецова рассекретила, какой самый дорогой подарок получала от мужчины. Также артистка поразмышляла над тем, кто в паре должен зарабатывать больше средств.