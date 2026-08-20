Екатерина Кузнецова назвала украинскую звезду, которую считает "родственной душой", и обратилась к нему

Екатерина Кузнецова / © instagram.com/katykino

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Украинская актриса Екатерина Кузнецова призналась в большой симпатии к известному украинскому артисту и назвала его человеком, с которым чувствует особую внутреннюю связь.

Так, в проекте «Наодинці з Гламуром» Кузнецова рассказала, что восхищается Андреем Данилко — создателем образа Верки Сердючки. Лично они пока не знакомы, однако актриса признается, что давно следит за его творчеством и публичными высказываниями.

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«Я мечтаю познакомиться с Андреем. Мне кажется, он мог бы быть родственной душой. Пользуясь случаем, вдруг он смотрит: я невероятно вас уважаю и очень слежу. Очень отзывается все, что вы говорите и делаете», — обратилась Екатерина к артисту в разговоре с Анной Севастьяновой.

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Андрей Данилко

Похоже, больше всего Кузнецову привлекают искренность, прямолинейность и принципиальность Данилко, которого часто считают острым на язык. В то же время артист неоднократно открыто высказывался о войне на больших аренах и поддерживал Украину в разных уголках мира.

Несмотря на его скандальность из-за выступлений с русскоязычным репертуаром во время войны в Украине, артист также много помогает украинской армии, хотя большинство своих благотворительных инициатив предпочитает не афишировать.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: Катя КУЗНЕЦОВА про підтримку ПОЛЯКОВОЇ, участь в ХОЛОСТЯЧЦІ і чим її приваблює ДАНИЛКО. ЕКСКЛЮЗИВ

Напомним, недавно актриса Ирма Витовская раскрыла правду о позиции ее коллеги из сериала «Леся+Рома» во время войны. Она призналась, куда на долгие годы исчез Дмитрий Лаленков и как изменились его взгляды.

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