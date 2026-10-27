Екатерина Кузнецова ошеломила заявлением о пенсиях украинских актеров

Екатерина Кузнецова

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Актриса Екатерина Кузнецова подняла проблему гонораров и пенсий в киноиндустрии Украины и объяснила, почему артисты должны получать роялти за повторные показы фильмов и сериалов.

По мнению артистки, украинскому кинематографу необходимо изменить подход к оплате труда артистов. Она обратила внимание на практику, которая давно действует за границей. Речь идет о дополнительных выплатах за использование творческих работ после выхода на экраны. В Украине же актеры, по словам звезды, не имеют такой системы вознаграждения. Особенно остро этот вопрос встает для представителей старшего поколения.

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«Я считаю, что украинский кинематограф должен просмотреть всю эту историю. Потому что это очень важно. Я не буду говорить за себя, но есть множество уже взрослых актеров, которые сейчас не могут жить на пенсию. И именно ради них нужно ввести роялти», — подчеркнула Кузнецова в шоу BACKSTAGE.

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Екатерина Кузнецова

Роялти подразумевает регулярные выплаты за использование результатов творческого труда. В киноиндустрии такое вознаграждение может поступать, когда ленты повторно транслируют по телевидению или показывают на стриминговых платформах. Екатерина привела пример западного подхода к авторским правам и вспомнила композитора, создавшего музыкальную тему к культовому сериалу «Санта-Барбара». Благодаря выплатам за использование его работы автор может получать доход даже спустя много лет после создания композиции.

Екатерина Кузнецова

По убеждению актрисы, подобный принцип следует внедрить и в Украине. Ведь работа артиста не теряет ценности после завершения съемочного процесса, а фильмы и сериалы могут приносить прибыль в течение многих лет. В то же время исполнители не всегда получают дополнительное вознаграждение за повторное использование контента, в создании которого участвовали.

Напомним, недавно Екатерина Кузнецова показала себя 15 лет назад. 24-летняя актриса устроила танец с сигаретой.

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