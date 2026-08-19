Екатерина Кузнецова отказалась идти на "Холостячку" и выдвинула создателям шоу неожиданное предложение

Екатерина Кузнецова / © instagram.com/katykino

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Украинская актриса Екатерина Кузнецова впервые рассказала о предложении стать героиней романтического реалити «Холостячка».

По словам знаменитости, переговоры с создателями проекта действительно были, однако в конце концов она отказалась от участия. В интервью проекту «Наодинці з Гламуром» Кузнецова пояснила, что такой формат противоречит ее личным принципам. Актриса не готова позволять публично обсуждать свою личную жизнь, в том числе прошлые отношения, а также не хочет жить по сценарию реалити.

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«Мне предлагали. Я отказалась. Глядя на меня, кажется, ясно, что я человек свободных взглядов. Я бы иногда не позволила людям рыться в моей личной жизни, даже в ее прошлом. Я очень уважаю своих бывших мужчин. Поэтому искривлять или освещать их в неправильном свете я не позволила бы. Ну и жить по сценарию — не моя история», — объяснила Екатерина в разговоре с Анной Севастьяновой.

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Екатерина Кузнецова

Впрочем, актриса не просто отказалась от предложения, а предложила создателям «Холостячки» изменить саму концепцию проекта. По ее мнению, главной героиней следует сделать не публичную женщину, а обычную украинку с непростой жизненной историей.

«Я высказала другое мнение руководству телеканала. Я убеждена, что нужно брать другую женщину из народа. Мое субъективное мнение. Конечно, кто скажет, что не будет просмотров. Не согласна. Потому что, когда ты публичная личность, то прилетает: „У тебя есть средства, ты многое можешь разрешить и не может быть проблем с отношениями“», — отметила Кузнецова.

Актриса считает, что такая история могла бы особенно откликнуться украинцам во время войны. В частности, она предполагает, что среди мужчин, которые боролись бы за сердце героини, могли быть ветераны, военные, парамедики, работники ГСЧС и другие мужчины. По мнению Екатерины, такая героиня могла бы быть более близкой аудитории, чем она.

«Когда ты публичная личность, то прилетает: „У тебя есть средства, ты многое можешь разрешить и не может быть проблем с отношениями“. А когда это женщина, которая, возможно, воспитывает ребенка одна, потому что мужчина погиб на фронте или другая история. Это может быть очень кстати, и кто-то видел бы в этой истории себя», — объяснила актриса.

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▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: «Я ЗНЕВАЖАЮ ЦИХ ЛЮДЕЙ…» — Катя КУЗНЕЦОВА про ТЦК, Полякову, чоловіків і побачення

Напомним, недавно Екатерина Кузнецова поддержала Полякову в громком скандале с ТЦК. Звезда раскритиковала некоторых работников структуры и шокировала личной трагической историей.

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