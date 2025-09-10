ТСН в социальных сетях

Гламур
288
2 мин

Екатерина Кузнецова откровенно призналась, почему разошлась с женихом-россиянином: "Устали искать выход"

Артистка честно назвала причину, почему так произошло.

Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Екатерина Кузнецова

Екатерина Кузнецова / © instagram.com/katykino

Украинская актриса Екатерина Кузнецова впервые откровенно рассказала, почему закончился ее вторые отношения с российским бизнесменом Максимом Аплиным.

В интервью на YouTube-канале Марички Падалко звезда призналась, что причиной стали не измена или скандалы, а расстояние и обстоятельства, которые оказались сильнее чувств. Она вспомнила, что их отношения с женихом строились на расстоянии: она жила между Киевом и Барселоной, а он — между Тенерифе и Шри-Ланкой. Сначала разлука длилась максимум два-три месяца, но впоследствии перерывы во встречах достигали полгода. Екатерина отметила, что такие обстоятельства не для нее.

"Это не является нормальным, и мы просто устали искать выход из ситуации", — отметила Кузнецова.

Екатерина Кузнецова / © instagram.com/katykino

Екатерина Кузнецова / © instagram.com/katykino

Она подчеркнула, что разрыв не сопровождался скандалами. В то же время актриса призналась, что это оказалось труднее, чем если бы между ними был третий человек или куча "грязи".

"Очень трудно расходиться, когда нет грязи, когда нет третьего лица. Просто обстоятельства так сложились: у меня работа, которая расписана на полгода вперед, у него — своя ответственность", — подчеркнула Екатерина.

Актриса с благодарностью говорит о поддержке Максима, который всегда уважал ее свободу и выбор. Она призналась, что со всеми экс-обранцами сохраняет нормальные или даже теплые отношения.

Екатерина Кузнецова с Максимом Аплиным / © instagram.com/katykino

Екатерина Кузнецова с Максимом Аплиным / © instagram.com/katykino

▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: КУЗНЕЦОВА: РЕАЛИИ съемок в "КУХНЕ", гонорары, дружба с бывшими мужьями, кумовство в кино

По словам Екатерины, переезд в Барселону стал для нее новым этапом и помог пережить непростые эмоции. В то же время она не исключает, что когда-то судьба может снова свести их вместе.

Напомним, недавно экс-супруга Дзидзьо раскрыла подробности личной жизни певца. Slavia ответила, находится ли музыкант в новых отношениях.

