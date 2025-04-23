Екатерина Кузнецова показала редкое фото с известным отцом и раскрыла, какие отношения между ними

Екатерина Кузнецова / © instagram.com/katykino

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Украинская актриса Екатерина Кузнецова показала редкое фото со своим известным отцом Олегом Кузнецовым и рассказала об их взаимоотношениях.

Артистка решила пообщаться со поклонниками в Instagram-stories. Екатерине задали немало разных вопросов, среди которых были и о ее известном отце. Кстати, папа актрисы – Олег Кузнецов – в бывшем известный футболист, который играл на позиции защитника.

Актриса опубликовала свежее фото с отцом. На снимке артистка продемонстрировала, как сейчас выглядит Олег Кузнецов. Знаменитость также отметила, что у них с папой отличные отношения. Родной человек является для Екатерины авторитетом и жизненным ориентиром.

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Екатерина Кузнецова с отцом / © instagram.com/katykino

"У нас лучшие отношения, которые только могут быть! Благодарна ему за жизнь, он мой авторитет, моя любовь и ориентир во многих вещах", – поделилась артистка.

Напомним, до начала полномасштабной войны Екатерина Кузнецова жила и работала в России, где успела приобрести жилье. Недавно актриса призналась, что произошло с ее квартирой в Москве.