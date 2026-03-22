Екатерина Кузнецова показала своего известного отца в молодости и поздравила его с важным праздником

Екатерина Кузнецова / © instagram.com/katykino

Реклама

Украинская актриса Екатерина Кузнецова поздравила известного отца с важным праздником и показала его архивные фото из молодости.

Папа артистки - бывший футболист Олег Кузнецов, который играл на позиции защитника. 22 марта он празднует день рождения. Олегу Кузнецову исполняется уже 63 года. Конечно, его дочь-артистка не обошла эту важную дату.

В своем Instagram Екатерина Кузнецова поздравила отца с днем рождения. Она опубликовала серию фотографий папы. Кадры были как и свежие, так и архивные, поэтому можно заметить, как с годами изменился бывший футболист. Кроме того, актриса адресовала родному человеку теплые слова.

Реклама

Екатерина Кузнецова с отцом / © instagram.com/katykino

"С днем рождения, папочка. Ты самый лучший для меня, так было всегда, сколько себя помню. Ты моя опора, мой пример силы и спокойствия. С тобой всегда ощущение, что все возможно и все обязательно будет хорошо. Спасибо тебе за твое терпение и ту любовь, которую ты не особо умеешь показывать, но в твоих глазах все видно, и для меня это самое главное", - отметила артистка.

Отец Екатерины Кузнецовой / © instagram.com/katykino

Екатерина Кузнецова поблагодарила отца за мудрость, которой он с ней поделился, за умение быть сильной, смело идти вперед и не бояться жизни. Также артистка очень сильно радуется тому, что папа учил ее следовать собственным принципам. Остальное актриса пообещала отцу сказать уже лично, а также подарить ему теплые объятия и устроить вечер прослушиваний его любимой музыки.

"Я очень ценю все, чему ты научил меня - быть сильной, идти вперед и не бояться жизни. Ты не такой как все, ты не продался системе, ты не изменял себе никогда, ты никогда не хотел брать и не брал бесталанных футболистов, и тебя этим упрекали, но тебе все равно, потому что талант - это плодотворный труд над собой, и я благодарна тебе, что ты мне всегда об этом говорил", - отметила артистка.

Отец Екатерины Кузнецовой / © instagram.com/katykino

