Екатерина Кузнецова показала своего известного отца в молодости и поздравила его с важным праздником
У бывшего футболиста Олега Кузнецова день рождения. Его дочь-артистка поздравила отца с этим важным днем.
Украинская актриса Екатерина Кузнецова поздравила известного отца с важным праздником и показала его архивные фото из молодости.
Папа артистки - бывший футболист Олег Кузнецов, который играл на позиции защитника. 22 марта он празднует день рождения. Олегу Кузнецову исполняется уже 63 года. Конечно, его дочь-артистка не обошла эту важную дату.
В своем Instagram Екатерина Кузнецова поздравила отца с днем рождения. Она опубликовала серию фотографий папы. Кадры были как и свежие, так и архивные, поэтому можно заметить, как с годами изменился бывший футболист. Кроме того, актриса адресовала родному человеку теплые слова.
"С днем рождения, папочка. Ты самый лучший для меня, так было всегда, сколько себя помню. Ты моя опора, мой пример силы и спокойствия. С тобой всегда ощущение, что все возможно и все обязательно будет хорошо. Спасибо тебе за твое терпение и ту любовь, которую ты не особо умеешь показывать, но в твоих глазах все видно, и для меня это самое главное", - отметила артистка.
Екатерина Кузнецова поблагодарила отца за мудрость, которой он с ней поделился, за умение быть сильной, смело идти вперед и не бояться жизни. Также артистка очень сильно радуется тому, что папа учил ее следовать собственным принципам. Остальное актриса пообещала отцу сказать уже лично, а также подарить ему теплые объятия и устроить вечер прослушиваний его любимой музыки.
"Я очень ценю все, чему ты научил меня - быть сильной, идти вперед и не бояться жизни. Ты не такой как все, ты не продался системе, ты не изменял себе никогда, ты никогда не хотел брать и не брал бесталанных футболистов, и тебя этим упрекали, но тебе все равно, потому что талант - это плодотворный труд над собой, и я благодарна тебе, что ты мне всегда об этом говорил", - отметила артистка.
