Екатерина Кузнецова после разрыва с россиянином заговорила о новых свиданиях: "Я не без внимания"

Екатерина Кузнецова

Украинская актриса Екатерина Кузнецова впервые откровенно рассказала о личной жизни после громкого расставания с россиянином Максимом Аплиным, с которым была вместе восемь лет.

Звезда призналась, что этот этап уже остался позади, а она постепенно открывается новым чувствам. Сейчас актриса не избегает свиданий и позволяет себе романтические знакомства. По словам Екатерины, из-за плотного рабочего графика не всегда удается уделять достаточно времени личному, однако это не мешает ей чувствовать внимание со стороны мужчин.

«Хожу на свидания, что-то у меня периодически происходит, но из-за плотного графика не всегда. Но мне приятно — много внимания, много цветов, подарков. Я не без внимания», — призналась Екатерина в проекте «Утро в большом городе».

Екатерина Кузнецова / © instagram.com/katykino

В то же время актриса отметила, что не строит четких ожиданий относительно будущего партнера. Для нее не имеют решающего значения ни внешность, ни социальный статус. Самое главное — внутреннее ощущение и эмоциональная связь.

«Кто угодно. Меня часто спрашивают: „Каким он должен быть?“ или „Как он должен выглядеть?“. Это все условности. Должен быть химический состав, который происходит в моменте», — пояснила Кузнецова.

