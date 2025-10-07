Екатерина Кузнецова после развода заговорила о служебных романах: "Возможно все"

Екатерина Кузнецова / © instagram.com/katykino

Украинская актриса Екатерина Кузнецова рассказала о своем опыте романов с коллегами во время съемок в совместных картинах.

Актриса призналась, что имела только один служебный роман — и именно он завершился помолвкой. Речь идет о бывшем женихе Кузнецовой — Максиме Аплине. Однако теперь этот союз остался в прошлом, о чем сообщала актриса еще летом этого года. Больше, по ее словам, отношений с коллегами она не имела. Правда, звезда не исключает этого в будущем.

Екатерина Кузнецова и Максим Аплин / © instagram.com/katykino

"У меня был роман только один раз — с актером, который впоследствии стал моим мужем. Теперь — бывшим. Больше подобного опыта не было. Я ни в коем случае не осуждаю тех, у кого это случается, но в моем случае — а я в кино уже более 20 лет — представьте, сколько было проектов, партнеров и возможностей... Для меня гораздо важнее остаться с ними в дружеских отношениях. Поэтому никаких скандальных романов или историй на площадке — ни тогда, ни сейчас — не было. Но в жизни, конечно, возможно все", — заинтриговала Екатерина в интервью"Viva!".

