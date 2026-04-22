Екатерина Кузнецова призналась, как развод с россиянином резко изменил ее карьеру

Екатерина Кузнецова

Украинская актриса Екатерина Кузнецова откровенно рассказала, как развод с Евгением Прониным не только изменил ее личную жизнь, но и неожиданно перезапустил карьеру.

Артистка признается: раньше ей стабильно предлагали похожие образы. Это были героини с драматическим надрывом, часто — жертвы обстоятельств. Но со временем что-то изменилось. Она начала иначе чувствовать себя. Иначе вести себя на кастингах. В кадре появилась новая энергия. Режиссеры это быстро заметили. И вместе с этим пришли совсем другие роли — более сложные, острые, многомерные.

«Я заметила, что когда у меня произошли определенные трансформации внутри, и это, кстати, было связано с моим разводом, я поняла, сколько во мне силы, какой-то такой и сексуальности, и стервозности. Оно начало как-то все получаться, я начала показывать это на пробах, и мне начали давать совсем других персонажей. Это событие в жизни дало мне совсем другой разноцветный акцент», — пояснила актриса на проекте GOGOLA.

По словам Кузнецовой, этот внутренний сдвиг стал точкой отсчета. Она больше не пыталась соответствовать ожиданиям и позволила себе быть разной. Именно эта честность перед собой открыла новые возможности в профессии.

Ранее актриса уже упоминала, что после разрыва смогла переосмыслить многие вещи — не только в личной жизни, но и в работе. И именно тогда появилось ощущение свободы, которое она теперь переносит в каждую роль.

