Екатерина Кузнецова призналась, встретила ли любовь после развода и готова ли к рождению детей

Украинская актриса Екатерина Кузнецова откровенно призналась, нашла ли новую любовь после развода с мужем и готова ли уже к материнству.

Летом этого года знаменитость объявила, что разорвала отношения с избранником Максимом Аплиным. На проекте "Ближче до зірок" артистка признается, что сейчас ее сердце свободно. Правда, актриса убеждена, что обязательно еще встретит своего человека, но это произойдет тогда, когда она этого вообще не будет ожидать.

"Мама говорит: "Зачем тебе мужчина, ты посмотри на себя. Ты - женщина-киборг". Это она шутит, конечно. Но быть с такой женщиной, как я, сложно. Я уверена, что в моей жизни так же состоится то самое знакомство, но просто тогда, когда ты этого не ожидаешь", - поделилась актриса.

Кстати, Екатерина Кузнецова призналась, что замужество никогда не было у нее в приоритете. У актрисы на первом месте стояла именно самореализация. Знаменитость считает, что надо быть в гармонии с собой, полагаться на собственные силы и достигать успехов даже без мужчины рядом.

"Замужество никогда не стояло на первом месте. Я всегда мечтала о классных ролях и реализации. Оно у меня всегда было. Я вообще считаю, что мы должны быть счастливыми, наполненными, реализованными, несмотря ни на что", - делится знаменитость.

Екатерина Кузнецова также заговорила и о рождении детей. Артистка признается, что уйти на время из профессии - это действительно сложный шаг. Однако звезда убеждена, что ничто не сравнится с радостью, которую приносит материнство.

"Я понимаю, что для любой актрисы уйти на время из профессии - это немного больно, но я не знаю, что может быть по сравнению с маленьким чудом, как это вообще может граничить с какими-то холодными съемками или переработками", - подытожила артистка.

Напомним, недавно Екатерина Кузнецова заговорила о служебных романах. Артистка призналась, был ли в ее жизни такой опыт.