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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Екатерина Кузнецова проявила себя 15 лет назад: 24-летняя актриса станцевала с сигаретой

Актриса вспомнила забавный эпизод из времён своих первых кинопроб и показала, какой зажигательной она была в молодости.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
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Екатерина Кузнецова

Екатерина Кузнецова / © instagram.com/katykino

Украинская актриса Екатерина Кузнецова показала архивное видео, на котором она запечатлена в 24-летнем возрасте и удивила своей зажигательной выходкой.

Звезда вспомнила один из эпизодов начала своей актерской карьеры. Она опубликовала забавный ролик из тех времен, когда была значительно моложе. В кадре Кузнецова совсем не похожа на себя в привычных образах. Актриса танцует прямо на кухне и активно двигается под музыку. Для большей комичности она дополнила образ необычным головным убором и намеренно испорченным макияжем. Впрочем, самое интересное оказалось в том, зачем Кузнецова вообще снимала это видео.

«Здесь мне 24 года… Режиссёр попросил сделать этюд на тему „жизни“… Ну, я и сделала», — рассказала Екатерина.

Екатерина Кузнецова / © instagram.com/katykino

Екатерина Кузнецова / © instagram.com/katykino

Екатерина Кузнецова / © instagram.com/katykino

Екатерина Кузнецова / © instagram.com/katykino

На архивных кадрах актриса появилась в кофте, юбке и чёрных колготках, а на голове у неё был головной убор, напоминавший монашескую вуаль. Дополнили образ сигарета во рту и гротескный макияж. Под композицию Madcon «Beggin» Кузнецова устроила настоящий танцевальный перформанс, превратив обычное актерское упражнение в забавную сценку.

Екатерина Кузнецова / © instagram.com/katykino

Екатерина Кузнецова / © instagram.com/katykino

Судя по видео, Кузнецова ещё в начале карьеры не боялась экспериментировать и перевоплощаться ради роли. Архивная запись также показала её гораздо более беззаботной и озорной, чем поклонники привыкли видеть актрису сегодня.

Напомним, недавно Екатерина Кузнецова назвала украинскую звезду, которую считает «родственной душой», и обратилась к нему.

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