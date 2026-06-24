Екатерина Кузнецова раскрыла правду об отношениях с Тарасом Цимбалюком: «Зачем так из-за меня мучиться?»

Екатерина Кузнецова и Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

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Украинская актриса Екатерина Кузнецова раскрыла, какие отношения связывают её со звездой сериалов и героем шоу «Холостяк» Тарасом Цимбалюком.

Артистка пообщалась с подписчиками в Instagram и ответила на вопрос о коллеге. Один из фанатов поинтересовался, как она относится к Цимбалюку. Вместо стандартного ответа Екатерина решила продемонстрировать характер их общения на практике. Для этого она опубликовала забавное видео с актером. В кадре Тарас появился с реалистичным гримом, имитирующим серьезное ранение. Увидев коллегу в таком образе, Кузнецова не удержалась от шутки.

«Тарас, зачем так переживать из-за меня?» — со смехом обратилась актриса к коллеге.

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Тарас Цимбалюк в истории Екатерины Кузнецовой / © instagram.com/katykino

Впрочем, Цимбалюк мгновенно подхватил шутку и придумал собственное объяснение своему внешнему виду. Актёр списал всё на шутку и в очередной раз доказал, что у него с Екатериной чувство юмора на одной волне.

«Выдавила мне прыщ, а теперь вот такая дырка в голове», — пошутил Тарас.

Екатерина Кузнецова и Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

После этого Кузнецова ещё раз дала понять, что между ними сложились исключительно дружеские и тёплые отношения. Сториз с видео она лаконично подписала словами.

«Ну, братское сердце», — добавив забавные смайлики.

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Кстати, Екатерина Кузнецова и Тарас Цимбалюк давно дружат и не раз работали вместе на съёмочной площадке. Оба входят в число самых популярных украинских актёров современности.

Напомним, недавно Екатерина Кузнецова удивила заявлением о зарплатах украинских актеров во время войны.

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