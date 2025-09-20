Екатерина Кузнецова раскрыла причины проживания за границей: "Это вынужденная мера"

Екатерина Кузнецова / © instagram.com/katykino

Украинская актриса Екатерина Кузнецова раскрыла причину, почему проживает за границей.

Жизнь артистки разделена между двумя странами - Украиной и Испанией. Хотя знаменитость в интервью Маше Ефросининой уверяет, что дома чувствует себя значительно лучше, но выезд за границу - это вынужденная мера. Родители актрисы настаивали на том, чтобы во время войны она находилась в безопасном месте, а особенно после того, как их дом пострадал во время обстрела. Также артистка понимает, что для ее ментального здоровья идет на пользу периодический выезд за границу.

"Сейчас меня успокаивает, что я рядом с родителями. Я скажу откровенно, мне не очень комфортно находиться где-то за границей, хотя это вынужденная мера. Мои родители попросили меня об этом. В конце концов, и сама понимаю, что мне ради ментального состояния надо выезжать, особенно после последних обстрелов, которые были у нас в мае, то есть в том месте, где мы живем", - поделилась артистка.

В Украину Екатерина Кузнецова приезжает работать и, конечно же, проводить время с родными. Знаменитость делится, что за границей ей хорошо, но все же дома лучше. Для актрисы важно проводить время с родными, поскольку это придает ей больше сил.

"Дома лучше, потому что все чувствуется по-другому. Возможность быть рядом с родителями, потому что я живу с ними, возможность в эти моменты улыбаться, даже шутить, - дает мне силы. Поэтому дома мне хорошо", - призналась знаменитость.

