Екатерина Кузнецова раскрыла причины проживания за границей: "Это вынужденная мера"
Екатерина Кузнецова живет на две страны. Артистка объяснила, почему периодически выезжает за границу.
Украинская актриса Екатерина Кузнецова раскрыла причину, почему проживает за границей.
Жизнь артистки разделена между двумя странами - Украиной и Испанией. Хотя знаменитость в интервью Маше Ефросининой уверяет, что дома чувствует себя значительно лучше, но выезд за границу - это вынужденная мера. Родители актрисы настаивали на том, чтобы во время войны она находилась в безопасном месте, а особенно после того, как их дом пострадал во время обстрела. Также артистка понимает, что для ее ментального здоровья идет на пользу периодический выезд за границу.
"Сейчас меня успокаивает, что я рядом с родителями. Я скажу откровенно, мне не очень комфортно находиться где-то за границей, хотя это вынужденная мера. Мои родители попросили меня об этом. В конце концов, и сама понимаю, что мне ради ментального состояния надо выезжать, особенно после последних обстрелов, которые были у нас в мае, то есть в том месте, где мы живем", - поделилась артистка.
В Украину Екатерина Кузнецова приезжает работать и, конечно же, проводить время с родными. Знаменитость делится, что за границей ей хорошо, но все же дома лучше. Для актрисы важно проводить время с родными, поскольку это придает ей больше сил.
"Дома лучше, потому что все чувствуется по-другому. Возможность быть рядом с родителями, потому что я живу с ними, возможность в эти моменты улыбаться, даже шутить, - дает мне силы. Поэтому дома мне хорошо", - призналась знаменитость.
