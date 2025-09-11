Екатерина Кузнецова рассказала о конфликте с Александром Рыбаком и как из-за этого переехала в Россию

Екатерина Кузнецова / © instagram.com/katykino

Украинская актриса Екатерина Кузнецова рассказала о конфликте с певцом Александром Рыбаком и объяснила, как из-за этого уехала строить карьеру в России.

Знаменитость в интервью на YouTube-канале Марички Падалко говорит, что никогда не планировала жизнь в другой стране. Артистка чувствовала себя хорошо в Украине рядом с родными. Если актриса и снималась в российских проектах, то возвращалась домой. Однако в мышлении Екатерины Кузнецовой произошел переломный момент после проекта "Зірка+Зірка", где ее партнером был победитель "Евровидения-2009" Александр Рыбак. Этот опыт причинил актрисе немало боли, из-за которой она чувствовала себя неполноценной.

"Я очень домашний ребенок, поэтому в моем плане жизни переехать жить в другую страну никогда не стоял вопрос. Даже те отношения, которые у меня были, они были для меня не настолько подсознательно важны. Просто так случилось, что и проект "Зірка+Зірка" немного добавил такой боли мне, и меня пригласили туда сниматься в фильме, но я туда не переехала на постоянной основе жить. Просто так сложились звезды. Если бы я не почувствовала эту боль, которая произошла на проекте "Зірка+Зірка" с Сашей Рыбаком, мне кажется, я бы не почувствовала тот толчок, что надо было ехать. Мне кажется, что это был пик неполноценности", - говорит артистка.

Александр Рыбак / © instagram.com/rybakofficial

Знаменитость вспомнила, что ее возмущало отношение к украинцам, в то же время зарубежным звездам во всем угождали. Актриса поделилась, что работать с Рыбаком было для нее еще тем вызовом. Им даже приходилось уговаривать его приезжать на репетиции, это при том, что ему заплатили немалый гонорар. Последней каплей для артистки стало то, что певец без предупреждения объявил в прямом эфире, что уходит из проекта. На фоне этого Екатерина Кузнецова чувствовала себя никем, будто о нее "вытирают ноги". Наконец, тогдашний возлюбленный актрисы предложил ей поехать в Россию и строить карьеру там, а артистка согласилась.

"Этот проект был украинско-российский. Все создавалось для российских певцов. Я много раз говорила, что у меня нет претензий к Саше Рыбаку, которому много заплатили, чтобы он просто приехал. Потом ему положили пять фото, среди которых была я, он тыкал, кого он хочет. Потом эти издевательства постоянные: приезжать репетировать, что-то делать, умолять его прийти на репетицию. Для меня это все такое дно. Мой переезд был не таким мгновенным, что я решила уехать, очень много моментов сложилось. Но основной - вот этот прямой эфир, в котором Саша решил, не предупредив меня, сказать, что он уходит из проекта. Чувство пустоты внутри и что я никто, и что об меня вытирают ноги, не покидало меня", - вспомнила актриса.

Екатерина Кузнецова / © instagram.com/katykino

▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: КУЗНЕЦОВА: РЕАЛІЇ знімань у "КУХНІ", гонорари, дружба з колишніми чоловіками, кумівство в кіно

Отметим, Екатерина Кузнецова до полномасштабной войны жила и строила карьеру в России. У артистки даже была квартира в Москве. Наконец, после 24 февраля 2022 года актриса разорвала все связи со страной-агрессором, осудила захватнические действия российских властей, избавилась от имущества в РФ и вернулась в Украину.

