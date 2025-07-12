Екатерина Кузнецова разошлась с женихом-россиянином спустя восемь лет отношений и сделала заявление

Екатерина Кузнецова с бывшим женихом / © instagram.com/katykino

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Украинская актриса Екатерина Кузнецова сообщила о важных изменениях в своей личной жизни.

Звезда в фотоблоге написала, что разорвала отношения с женихом — Максимом Аплиным родом из РФ, с которым была вместе почти восемь лет. В то же время Екатерина отметила, что открывает новую страницу жизни с благодарностью за прожитый период.

"Мы с Максом больше не вместе. Было классно. Со словами большой благодарности и, конечно, с уважением иду в новый этап своей жизни. В этап новых встреч с собой и миром. Не знаю, что готовит мне Вселенная, но уже чувствую, что это будет интересно", — ошеломила звезда.

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Пост Екатерины Кузнецовой / © instagram.com/katykino

Кузнецова также отметила, что планирует сменить обстановку, поэтому запланировала переезд в новый город в Испании. Правда, покидать украинские проекты она не собирается, поэтому регулярно будет ездить оттуда на Родину.

"Я переезжаю в Барселону. Конечно, не на постоянную основу, просто мне важно иметь место, куда я могу ездить и восстанавливаться. А так меня много чего нового ждет в моем родном Киеве", — добавила артистка.

Отметим, Екатерина начала встречаться с Максимом в 2017 году. В апреле 2021-го он сделал актрисе предложение. В течение отношений они в основном проживали в Испании на Тенерифе. Несмотря на российское происхождение, избранник Кузнецовой публично поддерживал Украину с начала полномасштабной войны. Более того, он полностью разорвал связи с теми, кто исповедует пророссийские взгляды, и даже серьезно размышлял над сменой гражданства на украинское.

Напомним, недавно танцовщица Илона Гвоздева после подачи заявления на развод передумала расторгать брак с бизнесменом, от которого родила двоих детей.

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